В Херсоне застрелили бизнесмена, ранен его охранник

Вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона мужчина совершил несколько выстрелов в прохожих из пистолета, от полученных ранений погиб один человек. Об этом сообщает областное управление полиции.

В 19.25 местный житель сообщил правоохранителям о стрельбе.

"Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Объявлен план "Сирена".

Местное издание "Мост" пишет, что погибший - бизнесмен Игорь Пащенко. Ранен его охранник.

Об Игоре Пащенко и его брате Денисе стало известно в Херсоне после того, как бывший мэр Владимир Сальдо в августе 2016 года оказался в тюрьме в Доминиканской Республике. Политика задержали по подозрению в похищении человека и пытках.

Сальдо, вернувшийся в Херсон в декабре 2016 года, заявил, что жертвой, наоборот, был он.

"Похитители требовали выкуп, сумма стартовала с $200 тысяч. Потом, используя мои телефоны, похитители связались с моими родственниками и партнерами, обманным путем вынудив их передать им права на ряд объектов недвижимости", - рассказывал экс-мэр.

Он обвинил в похищении и шантаже Дениса Пащенко. По данным "Моста", на Игоря Пащенко через подставных лиц была переоформлена часть объектов, ранее принадлежавших Сальдо.