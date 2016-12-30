В Хмельницком патрульные застрелили мужчину, ранившего трех женщин

В Хмельницком сегодня утром на перекрестке улиц Тернопольской и Каменецкой патрульные полицейские открыли огонь по мужчине, бросавшемуся на прохожих с колющим предметом.

Представитель управления Роман Мартынюк сообщил, что в мужчину стреляли двое правоохранителей. Нападавшим на людей оказался 46-летний житель Хмельницкого, состоящий на учете в психдиспансере. Отмечается, что он напал на сотрудницу областного психоневрологического диспансера, проколов ей лицо, после чего ранил еще двух женщин.

Мартынюк сообщил: "Патруль остановили прохожие, ребята ехали на пересменку, люди жестами показывали на человека, который нападал на прохожих. Но когда мужчина увидел патрульных, начал сокращать дистанцию и достал острый металлический предмет. И уже тогда начались события, которые имеют такие последствия".

Патрульные сообщили, что мужчина никак не мог успокоиться и не реагировал н предупреждения. Вначале полицейские применили слезоточивый газ, однако не помогло и они сделали несколько выстрелов в воздух. Мужчина достал из кармана острый предмет и стал приближаться к полицейским, они выстрелили ему в ногу.

По словам полицейских, в руках у нападавшего было шило или заточка. На данный момент сообщается, что мужчина умер. В больницу его так и не привезли.

ДонПресс

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