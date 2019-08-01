В Хмельницком выявлен первый случай дифтерии. Сыворотки в больницах нет

В Хмельницком зарегистрирован первый случай дифтерии, однако противодифтерийной сыворотки в Украине нет. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в Facebook.

"В Хмельницком подтвержден случай дифтерии, лечить нечем. Имеющиеся иммуноглобулины просроченные по всей Украине", - заявила она.

Врач-эпидемиолог Хмельницкой областной лабораторного центра Лариса Калинер сообщила Zaxid.net, что заболела 21-летняя жительница Хмельницкого, которая в 16-летнем возрасте пропустила вакцинацию против дифтерии.

"Женщина работает фармацевтом. Обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, повышенную температуру, общую слабость. Больная была привита от дифтерии, но не так, как надо. Последнюю прививку ей делали в 6 лет", - говорит Лариса Калинер.

Отметим, дифтерия - острое инфекционное заболевание. Его возбудителем является дифтерийная палочка. Она передается воздушно-капельным путем, однако ею можно заразиться через предметы обихода, посуду и игрушки.

Заболевание затрудняет дыхание и глотание. С первых секунд попадания в организм человека палочка начинает выделять агрессивный токсин, который попадает в кровь.

Дифтерия опаснее кори, ведь смертность от этой инфекции достигает 50%. Во время последней эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 000 человек, около 700 из них умерли.