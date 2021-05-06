В ході спецоперації проти наркоділків в Ріо-де-Жанейро загинули близько 25 людей

В ході спецоперації бразильської поліції на півночі Ріо-де-Жанейро вранці 6 травня сталася перестрілка, внаслідок якої загинули близько 25 людей

Про це повідомляє globo.com.

Зазначається, що в ході масштабної перестрілки був вбитий поліцейський Андре Фріас вистрілом у голову, також загинуло 24 підозрюваних.

За даними цифрової платформи Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, це найбільша з початку досліджень кількість смертей під час поліцейської операції в громаді.