В ході спецоперації проти наркоділків в Ріо-де-Жанейро загинули близько 25 людей

06 мая 2021, 21:07
 ЧП Источник: Еспресо TV

В ході спецоперації бразильської поліції на півночі Ріо-де-Жанейро вранці 6 травня сталася перестрілка, внаслідок якої загинули близько 25 людей

Про це повідомляє globo.com.

Зазначається, що в ході масштабної перестрілки був вбитий поліцейський Андре Фріас вистрілом у голову, також загинуло 24 підозрюваних.

За даними цифрової платформи Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, це найбільша з початку досліджень кількість смертей під час поліцейської операції в громаді.

Источник: Еспресо TV
 
 
 