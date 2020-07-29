В Києві біля будівлі Верховної Ради провалився асфальт (фото)

На вулиці Грушевського в Києві, прямо біля будівлі Верховної Ради провалився асфальт, повідомляє РБК-Україна, передає NNS.

Про це інформує КП ШЕУ Печерського району.

Як стало відомо NNS, дорожнє покриття зруйнувалася внаслідок прориву трубопроводу під проїжджою частиною.

Комунальники уточнили, що постраждала ділянка дороги - на розі вулиці Михайла Грушевського і Шовковичної.

"В ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району, працівниками КП "ШЕУ Печерського району" комунальної корпорації "Київавтодор" було виявлено руйнування дорожнього покриття, яке виникло внаслідок прориву трубопроводу під проїзною частиною вул. Михайла Грушевського, 20. В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття", - йдеться в повідомленні.

Балансоутримувача інженерних мереж повідомили про подію, плануються ремонтні роботи з ліквідації даної ситуації.

Фото: «Київавтодор»