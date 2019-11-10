В Києві жорстоко побили ветерана АТО Ігоря Панова і його дружину. Постраждалі у дуже важкому стані

Уніч на неділю, 10 листопада, в під'їзді власного будинку в Києві на сходах між поверхами знайшли ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним "Хан", і його дружину, повідомила волонтерка Тетяна Грубенюк з позивним "Руденька".

"Знайдені без свідомості з проломленими головами… ОБОЄ!!! Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані трохи менше. Обоє в комі й на апаратах штучної вентиляції", - написала волонтерка у Facebook.

Згідно з повідомленням, у дружини ветерана АТО - Оксани - стан стабільно важкий, тоді як у "Хана" - критичний. Волонтерка зауважилла, що медики не дають ніяких прогнозів.

"Йому постійно вводять адреналін і препарат для вирівнювання тиску. Нічого, крім води, організм не сприймає. [...] Крім численних кістних уламків сильні гематоми головного мозку. І, якщо я правильно зрозуміла, розтрощено пів обличчя!" - розповіла волонтерка.

Вона додала, що спілкувалася з поліцією, однак там не знають, що саме сталося. Відомо лише, що Знайшли їх сусіди. Ніхто не чув ні сварок, ні криків чи бійки.

"Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю", - додала Тетяна "Руденька".

Волонтерка також повідомила, що займається збором коштів на лікування побитого подружжя.