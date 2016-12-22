В Киеве 30 неизвестных мужчин разгромили офис и избили охранников

В четверг, 22 декабря, 30 неизвестных мужчин разгромили офисное помещение в торговом центре в Дарницком районе Киева.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сообщается, что около 30 мужчин ворвались на второй этаж офисного помещения, избили охранников и повредили имущество.
Правоохранители доставили всех участников происшествия в райуправление полиции.
По факту правонарушения открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.
На данный момент правоохранители проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершения преступления.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на среду, 21 декабря, группа экстремистов напала на синагогу в Умани, расположенную на могиле раби Нахмана. Неизвестные бросали в здание иудейского храма куски свинины и обливали красной краской, после чего оставили в здании синагоги свиную голову с вырезанной на ней свастикой.