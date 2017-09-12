В Киеве автомобиль на скорости 170 км\час влетел в ограждение у метро "Черниговская"

12 сентября 2017, 14:15
 ЧП

Во вторник, 12 сентября, в Киеве на улице Гагарина возле метро "Черниговская" произошло ДТП, сообщает Страна.

По данным источника, автомобиль Audi ехал на скорости 170 км\час на еврономерах и влетел в ограждение, перевернулся, после чего водитель вылетел через люк.

Стоит отметить, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его машине была обнаружена пустая бутылка из-под коньяка.

Потерпевший вылетел через люк, после чего его придавило об асфальт его же авто.

Мужчину доставили в больницу, но, по словам врачей, шансов выжить у потерпевшего крайне мало.

http://mignews.com.ua/modules/news/images/articles/photo/changing/19291447-v-kieve-avtomobil-na-skorosti-170-kmcha.jpg

 
 
 