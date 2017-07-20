В Киеве BMW влетел в автомойку и убил стажера

В четверг, 20 июля, в Киеве на улице Борщаговская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.
Об этом сообщил собственный корреспондент сайта NewsOne.ua.
Водитель BMW на "еврономерах" вылетел с дороги и врезался в автомойку.
"По Борщаговской в сторону центра BMW на "еврономерах" влетела в автомойку, недалеко от остановки скоростного трамвая. На месте наряды полиции, движение затруднено", - говорится в сообщении.
В результате аварии погиб новый сотрудник автомойки, который вышел в первый день стажировки.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все подробности происшествия.
NewsOne
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