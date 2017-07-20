В Киеве BMW влетел в автомойку и убил стажера

В четверг, 20 июля, в Киеве на улице Борщаговская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщил собственный корреспондент сайта NewsOne.ua.

Водитель BMW на "еврономерах" вылетел с дороги и врезался в автомойку.

"По Борщаговской в сторону центра BMW на "еврономерах" влетела в автомойку, недалеко от остановки скоростного трамвая. На месте наряды полиции, движение затруднено", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб новый сотрудник автомойки, который вышел в первый день стажировки.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все подробности происшествия.

NewsOne

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