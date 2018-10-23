В Киеве было заблокировано движение общественного транспорта из-за повреждения теплосети

На столичном Голосеевском проспекте было заблокировано движение общественного из-за повреждения теплосети.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 17:45 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов No11, 12, 43 на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в связи с перекрытием движения полицией из-за провала проезжей части (повреждение теплосети)", - сказано в сообщении.

С 18:09 было заблокировано движение автобусов маршрутов NoNo 28, 91.

В КГГА сообщили, что в 20:44 было возобновлено движение троллейбусов маршрутов NoNo 11, 12, 43