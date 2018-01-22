В Киеве частично обвалился мост на бульваре Гавела, образовались пробки

Обрушились металлические конструкции путепровода

Фото: ДТП.kiev.ua В Киеве частично обвалился мост на улице Гавела

Фото: ДТП.kiev.ua В Киеве частично обвалился мост на улице Гавела

В Киеве обрушилась часть конструкций путепровода на пересечении бульвара Гавела и ул. Комарова. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

"На мосту по В. Гавела обвалилась часть конструкции. Полиция перекрыла проезд. Уже возник километровый затор", - говорится в сообщении.

Насколько критичны повреждения для транспортной конструкции моста - пока неизвестно.

Как сообщалось, 27 февраля 2017 г. в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие этого никто не пострадал, однако такая конструкция повредила одно авто.