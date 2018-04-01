В Киеве дипломатическое авто РФ въехало в припаркованное такси - СМИ (фото)

На Подоле в Киеве в ночь на 1 апреля произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ.

Авария произошла около 00:30 на Нижнем Вале, 17/8, сообщает "Киев оперативный".

Автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen с номерным знаком D001067 въехал в припаркованную машину такси КИА.

"По информации свидетелей, водитель Volkswagen просто крутанул рулем в припаркованную машину, изрядно разрушая ее", - говорится в сообщении.

Дипломатическое авто РФ попали в #ДТП на Подоле Видео: https://youtu.be/QV2Ti360qxI Около 00:30 на Нижнем Вале,... Опубликовано Киев Оперативный 31 март 2018 г.

По данным свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель имел признаки опьянения, тест на Драгер проходить отказался.