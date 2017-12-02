В Киеве до конца суток ожидается до 6 см снега

В Киеве до конца суток 2 декабря прогнозируется до 6 см снега, сообщает Укргидрометцентр.

"До конца суток 2 декабря в столице ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, высотой 4-6 см, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации, в связи с погодными условиями, рекомендует придерживаться советов водителям и пешеходам в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций просит киевлян быть осторожными во время передвижения по городу с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций", говорится в обращении.