В Киеве горит четыре гектара травы на Броварском проспекте

Сегодня во второй половине дня на незастроенной территории Броварского проспекта в Киеве загорелось 4 га травы. Тушение пожара продолжается.

Об этом сообщает ГСЧС.

"20 августа в 15:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на открытой территории по просп. Броварский, в Деснянском районе столицы. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит травяной настил на территории около 4 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара задействовано: 47 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники. Читайте также: Спасатели предупреждают: в Украине самый высокий уровень пожарной опасности

Локализация пожара продолжается.