В Киеве грабители похитили сумку с полумиллионом гривен, объявлен план "Перехват"

План "Перехват" объявлен в столице из-за разбойного нападения и похищения 500 тыс. грн в Голосеевском районе.

Об этом сообщает управление Национальной полиции г. Киева.

"ЧП произошло в Голосеевском районе неподалеку от банковского отделения. Злоумышленники скрылись на автомобиле "Фольксваген" серого цвета. В столице введен план "Перехват", - говорится в сообщении.

Около 15:30 правоохранители получили сообщение о нападении на мужчину. Когда они прибыли на место происшествия, выяснилось, что киевлянин вышел из банковского отделения с сумкой с деньгами, которую положил в свой автомобиль на заднее сиденье. В этот момент к нему подбежали несколько человек в масках и камуфляже, порезали два колеса и выхватили сумку с деньгами. По предварительной информации, нападавшие забрали более 500 тыс. грн.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После первоочередных следственных действий будет определена правовая квалификация преступления.