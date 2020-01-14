В Киеве из-за прорыва тепломагистрали возле Ocean Plaza госпитализировали семерых пострадавших

Всего травмы получили десять человек.

В результате прорыва магистральной линии горячего водоснабжения на улице Антоновича и частичного затопления ТРЦ Ocean Plaza пострадали десять человек, семерых из них госпитализировали.

Об этом со ссылкой на данные службы 103 сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook. Спасатели также эвакуировали семерых пассажиров из маршрутки No825, которая провалилась в яму на дороге, и троллейбуса, оказавшегося в паровом занавесе.

В Ocean Plaza горячая вода затопила нулевой этаж, где расположен магазин "Ашан", и первый этаж.

"Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ Ocean Plaza вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания шестерых", - добавили в ГосЧС.

Напомним, замглавы КГГА Петр Пантелеев на брифинге после ЧП сообщил, что теплосеть, в которой произошел прорыв, не считалась аварийной и недавно прошла все проверки. Причиной прорыва он назвал гидравлические испытания.