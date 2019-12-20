В Киеве из-за сообщения о минировании ограничена работа Центрального вокзала

В Киеве из-за анонимного сообщения о заминировании ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в фейсбуке.

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все работники и пассажири вокзала эвакуированы.Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда курсируют по графику, а посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

"Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, накануне, 18 декабря, Кабинет министров инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов.

Уголовный кодекс содержит отдельную статью - No259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

В июне сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.