В Киеве избили битами и стреляли в замдиректора "Укрспирта"

Полиция Киева разыскивает неизвестных, которые избили битами и стреляли в заместителя директора государственного предприятия.

"В 22:28 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Никольско-Слободской: двое неизвестных в балаклавах избили битой мужчину, стреляли в него и скрылись с места происшествия на "БМВ" темного цвета с иностранными номерными знаками", - сообщается на сайте полиции.

На месте происшествия в полицию обратился 51-летний замдиректора госпредприятия, который рассказал, что вместе с 26-летним сыном, который был за рулем "Фольксваген Пассат", заехал во двор дома и вышел из машины. Из "БМВ", которое было припарковано неподалеку, выбежали двое мужчин в балаклавах и начали бить его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов. После этого неизвестные повредили "Фольксваген" потерпевшего и скрылись.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла три резиновые пули, опросила свидетелей и местных жителей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшего "скорая" доставила в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами тела. Угрозы его жизни нет.

Следователи полиции рассматривают несколько версий совершенного, основная из которых - профессиональная деятельность потерпевшего.

На сайте ГП "Укрспирта" появилось сообщение, из которого следует, что жертвой нападения стал заместитель директора именно этого предприятия - Игор Ильчишин.

Он же возглавляет комиссию по ликвидации Государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн "Укрспирт").

ГП "Укрспирт" - монопольный производитель спирта в Украине.

Источник: LB.ua

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