В Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них - студент, а другая - туристка

В Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них - студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая - туристка.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, киевский студент контактировал с больной женщиной в Радомышле, которая уже умерла от коронавируса. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы.

Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. По словам Кличко, она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома. Лиц, с которыми контактировали оба пациента, обследуют врачи.