В Киеве мужчина с двумя гранатами угрожал подорвать больницу

Сегодня, около 00:15 ночи, в медицинское учреждение на Подвысоцкого ворвался мужчина с двумя гранатами в руках. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Неизвестный кричал, что хочет подорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров, медсестре удалось вывести его из здания, после чего женщина позвонила в 102. Покидая помещение, мужчина оставил одну гранату на столе у медсестры.

Уже через несколько часов инспекторы Патрульной полиции Украины нашли нападавшего по адресу улица Киквидзе, 17А, и совместно со спецподразделением полиции задержали его. Нарушителем оказался Юдин Александр Алексеевич, 05.11.1996 года рождения.

Всего у мужчины нашли три гранаты. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Сейчас следствие устанавливает мотивы совершения преступления.