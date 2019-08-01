В Киеве мужчина во время обыска в квартире выпрыгнул с 10 этажа

В Киеве мужчина во время следственного действия выпрыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб. На месте работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщили в пресс-службе, санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилась в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

"В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу", - говорится в сообщении.

Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон - и прыгнул с 10 этажа.

На месте происшествия работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска, отметили правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе, о происшествии также сообщено представителей Государственного бюро расследований.