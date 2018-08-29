В Киеве на 20-м этаже бизнес-центра загорелся рекламный щит

Спасатели ликвидировали возгорание рекламного щита на уровне 20-го этажа офисного здания в Дарницком районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.

"На левом берегу Киева в Дарницком районе на уровне 20-го этажа 20-этажного офисного здания горел рекламный щит. Пожар ликвидировали в 09:11. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 29 августа в 8:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на Харьковском шоссе, 201, в Дарницком районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на уровне 20-го этажа 20- этажного офисного здания горел рекламный щит. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара. В 9:11 пожар был ликвидирован с помощью порошкового огнетушителя.

Причина возникновения пожара выясняется.

Фото: dtp.kiev.ua