В Киеве на дачном массиве Осокорки пьяный водитель насмерть сбил 9-летнюю девочку, еще одну травмировал

В Киеве на дачном массиве Осокорки по ул.Садовой водитель выехал на обочину, где находилось трое детей, результате ДТП 9-летняя девочка погибла, другая получила травмы, сообщает интернет-портал "Эспрессо".

По информации издания, водитель, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и выехал на обочину.

"От наезда девочка (9 лет) с велосипедом улетела на десяток метров - на нее пришелся основной удар. Она еще была жива до приезда медиков, но реанимационные мероприятия врачей не дали результата, и ребенок, к сожалению, умер в "скорой", - сообщает "Эспрессо" в воскресенье.

Другая девочка получила переломы конечностей, а мальчик отделался испугом.

На место происшествия прибыли полиция и следственно-оперативная группа. В составе крови у виновника происшествия алкотестер показал 2.23 промилле.