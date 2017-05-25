В Киеве на Харьковском шоссе расстреляли байкера: подозревается вице-чемпиона мира по сумо

Вечером в среду, 24 мая, в Киеве на Харьковском шоссе неизвестный отрыл огонь по мотоциклисту.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

Информация о стрельбе поступила в полицию 21.30.

Прибывшие на место проишествия правоохранители установили, что в мотоциклиста во время движения несколько раз выстрелили из автомобиля. Байкер проехал еще несколько метров и упал.

Отмечается, что потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений на месте.

Свидетели рассказывают, что злоумышленник покинул место происшествия на автомобиле Siat желтого цвета с государственным номером - АА5783МЕ.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

При этом, согласно информации dtp.kiev.ua, байкера расстрелял вице-чемпиона мира по борьбе сумо 1987 года рождения Дмитрий Слепченко.

В настоящее время в Киеве объявлен план-перехват. Однако, по уточненным данным, полиция разыскивает Seat Leon белого цвета.