В Киеве на Харьковском шоссе возобновили движение трамваев после травмирования пешехода

В Киеве на Харьковском шоссе в 12:08 возобновили движение трамваев после того, как трамвай переехал пожилую женщину. Об этом сообщили на сайте "Киевпастранса".

Авария случилась около с 9:36 утра на остановке "бульвар Ярослава Гашека". В "Киевпастрансе" отметили, что авария случилась, когда женщина переходила трамвайные пути в не предназначенном для этого месте.

Портал ДТП.kiev.ua сообщил, что женщину доставили в больницу, однако спасти ее медикам не удалось.

После аварии были заблокированы маршруты No 8,22,29 в сторону станции метро "Лесная".

Как сообщает корреспондент телеканала "112 Украина", на месте аварии на Харьковском шоссе достаточно напряженный участок движения, подземный переход находится сразу возле остановки трамвая.

Напомним, в Киеве на на Харьковском шоссе на остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал пожилую женщину, которая перебегала рельсы.