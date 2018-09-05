В Киеве на Лукьяновке загорелся ресторан "Ланселот" (фото)

Данных о пострадавших от пожара пока что нет.

На Лукьяновке возник пожар в ресторане.

Фото: Александр Александров

На столичной Лукьяновке загорелся ресторан "Ланселот", расположенный на улице Мельникова, 4. Об этом сообщают очевидцы в чате KO INFO в Telegram.

От здания ресторана поднимается густой едкий дым, который окутал всю округу. На место происшествия прибыли первые машины ГСЧС и полиция. Информации о пострадавших от огня пока что нет.

Как сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook, из-за пожара на улице Мельникова образовались пробки в обоих направлениях.

Информация о причинах возникновения пожара и его масштабах уточняется.

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