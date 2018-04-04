В Киеве на мосту Патона ограничили движение из-за бьющего на тротуаре фонтана воды

В Киеве по мосту Патона частично ограничили движение в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

"Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Патона. Сейчас бригада рабочих ПАО "Киевэнерго" выполняет аварийно- восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по мосту им. Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на ул. Дружбы Народов частично ограничено", - сказано в сообщении.

NewsOne

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