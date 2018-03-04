В Киеве на подземной парковке сгорели пять авто

В Дарницком районе Киева ночью на подземной парковке произошел масштабный пожар. В результате инцидента сгорели около пяти транспортных средств.

В Дарницком районе Киева ночью на подземной парковке произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели около пяти автомобилей. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пожар произошел на улице Елизаветы Човдар.

"Масштабный пожар в Киеве на Чавдар 13: в подземном паркинге сгорели около 5 авто. Работают спасатели. Сильное задымление", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ровно сожгли автомобиль Land Rover, который принадлежит бизнесмену.