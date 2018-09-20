В Киеве, на Позняках неизвестные подожгли автомобиль активиста, сгорели шесть машин (фото)

По мнению активиста, инцидент мог стать местью за его гражданскую позицию

В ночь на четверг, 20 сентября, на охраняемой стоянке на улице Григоренко в Киеве сгорело шесть автомобилей.

Как сообщает Информатор, пожар начался с Skoda Octavia общественного активиста, после чего пламя перебросилось на другие машины.

Согласно имеющимся данным, неизвестные незаметно пробрались на территорию стоянки, облили капот автомобиля маслом и подожгли его.

В результате пожара пострадали еще пять машин, которые находились рядом с подожженной.

По словам активиста, таким образом ему могли отомстить за гражданскую позицию относительно нелегальной добычи песка в селе Пуховка, так как он неоднократно организовывал акции против незаконного бизнеса.

Фото: Информатор