В Киеве на Софиевской Борщаговке ночью сгорели пять автомобилей

Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили.

Причина возгорания устанавливается / фото УНІАН

Примерно в 4 утра этой ночью на улице Боголюбова (Софиевская Борщаговка) сгорели пять автомобилей.

Об этом сообщает "112 Украина". Причина возгорания устанавливается.

Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили.

Однако мнения очевидцев разделились, некоторые считают, что это был умышленный поджог:

"Некоторые говорят, что это умышленный поджог, а кто-то говорит, что видели и слышали, как пожар начался в мусорном контейнере. Также отмечают, что видели, как среди ночи выходили владельцы автомобилей", - сказано в сообщении.

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Владельцы автомобилей, которые стоят возле поврежденных машин, начали быстро забирать свои авто, потому что волнуются, что эта ситуация может повториться. Отмечается, что запах гари чувствуется до сих пор.

Отметим, что в результате пожара никто не пострадал.