В Киеве на станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" произошел пожар

В результате сгорела кофейня и канцелярский магазин

На станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" в Киеве, которая расположена между станциями "Кольцевая дорога" и "Гната Юры", произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Пожар начался ночью. По словам охранника станции, он услышал звук, похожий на хлопок, около часа ночи.

"Звук был похож на то, что что-то бросили. Гореть начало снизу, пламя поднялось на крышу, - сгорела почти вся крыша", - сказал охранник.

На месте пожара работали три машины пожарных и оперативно-следственная группа. Отметим, что пожар локализован в 4:30. Кофейня, которая здесь находится, выгорела, канцелярский магазин также сгорел. Пострадавших нет.

Сейчас станция работает в обычном режиме.

Напомним, 18 июня в Черниговской области в одноименном районе произошел пожар на мусорной свалке. Общая площадь возгорания составляла 0,05 га. К тушению привлекались 15 человек личного состава и 5 единиц специальной техники.