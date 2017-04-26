В Киеве на территории детского сада прогремел взрыв

Шестилетний мальчик по дороге в садик подобрал с земли предмет, который позже взорвался.

На территории детского садика в Киеве взорвался неизвестный предмет, в результате никто не пострадал.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блыщик на своей странице в Facebook.

"Около 9 часов в Деснянское управления полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского. Мужчина сообщил: на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв", - написала она.

Блыщик отметила, что правоохранители сразу выехали на место происшествия.

"В ходе проверки установлено, что в 8:50 мама вела в садик шестилетнего мальчика. Дорогой ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил ее о землю, раздался взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждение на асфальте", - добавила пресс- секретарь полиции.

По ее словам, происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с ребенком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.