В Киеве, на улице Анны Ахматовой, ночью взорвался автомобиль

В Дарницком районе Киева в ночь на 2 апреля 2018 года взорвался автомобиль, данных пострадавших пока нет. Об этом говорится в сообщении Facebook- сообщества "Киев Оперативный".

Сообщается, что в 00:50 на улице Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen. Данных о пострадавших нет, на месте инцидента работали спасатели и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются. Отметим, на опубликованной записи виден горящий автомобиль и машина экстренных служб.

В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль #Volkswagen (#AI0648AT). Видео - https://youtu.be/SsA8MKxcgeU О... Опубліковано Киев Оперативный 1 квітня 2018 р.

Напомним, ранее в Святошинском районе столицы в результате взрыва авто пострадал мужчина. Инцидент произошел на улице Якуба Коласа. Сообщалось, что сначала машина загорелась, а при попытке владельца потушить огонь его Range Rover взорвался. Потерпевшего госпитализировали с ранениями ног. Во время осмотра места инцидента полиция изъяла остатки частей от запала. Решается вопрос об открытии уголовного производства.