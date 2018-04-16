В Киеве на улице Обуховской произошла стрельба, пострадали двое мужчин

В понедельник, 16 апреля, в Киеве произошла стрельба. Инцидент случился около 11:50 на улице Обуховской, 60. Пострадали два человека.

Об этом Информатор узнал у полиции Киева.

Одного из пострадавших забрали в больницу. На вызов немедленно выехали патрульные наряды, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.

По словам медиков, в результате стрельбы пострадал один мужчина. Он - переселенец из Крыма, живет в этом доме.

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Отметим, дом на улице Обуховской, 60, принадлежавший бывшему и.о. премьер- министра Украины Сергею Арбузову, сейчас используется как общежитие для переселенцев. По некоторым данным, там живут бойцы добробатов и их семьи.

Напомним, в Киеве в ночь на 26 октября там произошел масштабный пожар: выгорело два верхних этажа. В то же время на втором и третьем этажах жил комбат батальона "Один" Руслан Качмала (позывной Рэм) с компанией около 20 человек. Все они решили уехать из дома после субботнего конфликта Качмалы и Коханивского. Командира ОУН арестовали, а первый его суд закончился баррикадами и полицейским штурмом.