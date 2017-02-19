В Киеве начались столкновения между протестующими и полицией

В Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией.

На пересечении улиц Институтской и Банковой сторонники ОУН и участники блокады железнодорожного сообщения с оккупированными территориями предприняли попытки установки палаточного городка.

Полиция воспрепятствовала проносу металлических предметов для установки палаток.

На месте находятся народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев.

Около 19.00 протестующими были предприняты попытки пройти на улицу Банковую. Полиция и подразделения Национальной гвардии Украины препятствовали проходу людей.

Около 19.20 протестующие попытались сломать заграждения, установленные правоохранителями.

Около 19.30 к ограждению на ул.Банковой прибыл еще один отряд Национальной гвардии.

На месте столкновений, кроме депутатов С.Семенченка и Е.Соболева, находятся лидер ОУН Николай Коханивский и заместитель председателя Нацполиции-руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Как сообщил в прямом эфире "Громадське.юа" один из участников протестов причиной столкновений стал отказ сотрудников полиции пропустить протестующих на ул.Банковую.