В Киеве начались столкновения между протестующими и полицией

В Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией.
На пересечении улиц Институтской и Банковой сторонники ОУН и участники блокады железнодорожного сообщения с оккупированными территориями предприняли попытки установки палаточного городка.
Полиция воспрепятствовала проносу металлических предметов для установки палаток.
На месте находятся народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев.
Около 19.00 протестующими были предприняты попытки пройти на улицу Банковую. Полиция и подразделения Национальной гвардии Украины препятствовали проходу людей.
Около 19.20 протестующие попытались сломать заграждения, установленные правоохранителями.
Около 19.30 к ограждению на ул.Банковой прибыл еще один отряд Национальной гвардии.
На месте столкновений, кроме депутатов С.Семенченка и Е.Соболева, находятся лидер ОУН Николай Коханивский и заместитель председателя Нацполиции-руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.
Как сообщил в прямом эфире "Громадське.юа" один из участников протестов причиной столкновений стал отказ сотрудников полиции пропустить протестующих на ул.Банковую.