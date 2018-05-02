В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО с ножом и молотком

В Киеве неизвестные в масках напали на ветерана АТО Дмитрия Вербича. Об этом сообщил пользователь Facebook Валентин Бондаренко.

"На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие - четыре человека в масках нанесли удар ножом в нижнюю часть спины. Потом забрызгали лицо газом и хотели добить молотком", - написал Бондаренко.

https://www.facebook.com/valicopter/posts/10155729730668877

Он добавил, что прибыл на место происшествия через несколько минут.

"В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную больницу. Сейчас состояние стабильное", - отметил Бондаренко.

Он обратился к вероятным свидетелям происшествия с просьбой сообщить подробности нападения.

По данным "Украинской правды", Вербич был одним из бойцов, которые защищали донецкий аэропорт.