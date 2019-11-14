В Киеве неизвестные подожгли несколько магазинов сети "Молоко от фермера"

В ночь на четверг, 14 ноября, по Киеву прошла серия поджогов. Около 3:00, с разрывом в пять минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера". Один из них привел к масштабным последствиям.

Об этом сообщает Информатор.

В Петропавловской Борщаговке почти полностью выгорел BoxPark.

Первый поджог случился около 02:50 в Днепровском районе столицы на улице Амвросия Бучмы. Там трое неизвестных облили керосином и подожгли магазин сети "Молоко от фермера". Но, как оказалось, это было только начало. Спустя несколько минут после этого вспыхнул пожар в молочном магазине на улице Олены Телиги. Там охрана компании "Сириус" успела быстро пресечь разрушительную силу огня еще до приезда пожарных. А вот третий поджог, в Петропавловской Борщаговке, привел к серьезным последствиям.

В BoxPark с магазина компании "Молоко от фермера" пламя быстро перебросилось на соседние боксы. В итоге около 10 торговых точек и все, что находилось внутри, сгорело. К счастью, в трех пожарах обошлось без пострадавших. Полиция разыскивает поджигателей в трех районах Киева, на место возгораний прибыли следователи.

Прямий канал

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