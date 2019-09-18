В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост "Метро"

В столице неизвестный остановился по среди моста Метро и с неизвестный устройством угождает взорвать его.

Об этом социальной сети сообщил Киев оперативный.

"Внимание! Мост Метро перекрыт. По информации из наших источников по мосту ехал человек на автомобиле, который почему-то решил остановиться и выйти. С его сумки торчит устройство, а в руке у него какие-то кнопки. Мужчина ходит и кричит, что все взорвет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Киева корреспонденту ГолосUA сообщили, что проверяют информацию.

"У нас такая же информация. На данный момент она проверяется", - сообщили в полиции.