В Киеве ночью группа людей в масках принудительно остановила и разрисовала трамвай(фото)

В В Киеве ночью неизвестные в масках принудительно остановили трамвай и разрисовали его. При этом пострадал водитель транспорта - ему брызнули в лицо краской. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

"Сегодня ночью, в 00:15, На Лесной трассе возле остановки "Спецдиспансер" неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, следовавший по маршруту №12. Лица в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон. Расследованием данного инцидента занимается столичная полиция. Трамвай требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации", - сказано в сообщении.

Отметим, подобный случай произошел в столице 7 августа. Тогда на платформе станции им. Георгия Кирпы неизвестные лица задействовали стоп-кран иразрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка - Киев.