В Киеве облили кислотой 30 автомобилей

В ночь на 16 сентября в Киеве около 30 автомобилей облили кислотой, сообщает "Киев Оперативный".

Известно, что кислоту вылили на автомобили в районе станции метро "Славутич".

"Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет пострадавших еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все авто были припаркованы согласно правилам дорожного движения, проходу и проезду не мешали.