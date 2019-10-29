В Киеве обнаружили источник радиации: угрозы населению нет

В здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины на проспекте Науки, 39, обнаружили повышенный уровень радиации.

В Киеве повышенный уровень радиационного излучения 28 октября показали приборы в лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС.

- 28 октября в 13.20 личным составом части специальных работ по радиационной, химической и биологической защите Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории, - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что превышение уровня радиации за пределами здания нет, угрозы персоналу объекта и окружающей среде - тоже.

Утром состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС с привлечением представителей госкорпорации Радон с целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания.

"29 октября с 09:00 запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС по данному вопросу с привлечением представителей Государственной корпорации Украинское государственное объединение "Радон" с целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания", - сказано в сообщении.