В Киеве обстреляли автобус из пневматического оружия (фото)

В Святошинском районе Киева обстреляли автобус из пневматического оружия.

Как сообщает столичная полиция в фейсбуке, водитель автобуса во время рейса услышал звук хлопков. На остановке он решил проверить транспортное средство и увидел на пяти окнах повреждения небольших размеров.

В автобусе в этот момент находилось 15 пассажиров. Никто из них не пострадал.

"Правоохранители выяснили, что, вероятно, повреждения причинены выстрелами из пневматического оружия", - сказано в сообщении.

Проводится проверка, после которой инциденту предоставят правовую квалификацию.

В столице неизвестный обстрелял автобус / Эспрессо