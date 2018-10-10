В Киеве обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна

Квартира находится на 20 этаже, пробито внешнее стекло стеклопакета.

Расследованием дела занимаются правоохранительные органы / фото Facebook Marina Tomko

В Киеве в ночь на 10 октября обстреляли квартиру пресс-секретаря министра инфраструктуры Владимира Омеляна Марины Томко.

Как сообщила Томко на своей странице в Facebook, ее квартира расположена на 20-м этаже. Неизвестный выстрелил в ее окно на балконе.

"Вчера вечером около 22:30 в балконное окно моей квартиры был произведен выстрел. 20 этаж дома. Никто не пострадал. Пробито внешнее стекло стеклопакета, внутреннее целое. На место происшествия почти сразу прибыла полиция и следователи", - сообщила она.

Расследованием дела занимаются правоохранительные органы.

"Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие", - добавила Томко.



фото Facebook Marina Tomko

