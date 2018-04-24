В Киеве пассажирку трамвая ранило осколком тормозного диска

Металлический обломок тормозного диска пробил пол трамвая в Киеве и сломал ногу 80-летней пассажирке, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Возле станции метрополитена "Лесная" трамвай, в который зашло около 50 пассажиров, начал движение. Как рассказала водитель общественного транспорта, примерно через 20 метров она почувствовала сильный толчок, остановилась и заметила раненную женщину... Предварительно установлено, что лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сидении. Согласно сообщению врачей, 80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

Информация о ЧП поступила во вторник в 11:10. В настоящее время полицейские и сотрудники трамвайного депо обследуют вагон.

На обнародованных полицией снимках с места происшествия бортовой номер вагона скрыт, но видно, что инцидент произошел в вагоне модели T3UA-3 "Каштан". Таких в Киеве шесть и все они были произведены в 2012 году. Это четырехосный несочлененный вагон, унифицированный по узлам с вагонами Tatra Т3 чешского производства 1960х-80х гг.