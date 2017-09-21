В Киеве под трамвай попали мать и ребенок, мальчик погиб (фото)

В столице в среду вечером на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой под колеса трамвая попали мать и ребенок, мальчик погиб, сообщили "Вартові.Єспресо".

"В Киеве, на перекрестке улиц Тростянецкой и Харьковского шоссе под колеса трамвая №8 попали мать и ребенок… Женщину с тяжелыми травмами забрала скорая, а мальчику помочь уже не успели. Его травмы оказались несовместимы с жизнью", – говорится в сообщении на сайте "Эспресо" в среду вечером.

В информации отмечается, что на место происшествия прибыли оперативно-штабное подразделение по чрезвычайным ситуациям, скорая, полиция, которые сразу начали оказывать помощь.

Погибшему мальчику на вид 6-7 лет. Как произошла смертельная ДТП, будет выяснять следствие.

Движение трамваев перекрыто в обоих направлениях.