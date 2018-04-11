В Киеве похищена мемориальная доска легенды украинского кино Миколайчуку

В Киеве неизвестные похитили мемориальную доску известному режиссеру и актеру Ивану Миколайчуку, которая висела на доме, где жил художник, сообщил председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

"Очередной акт вандализма в Киеве - мемориальная доска актеру, режиссеру, сценаристу Ивану Миколайчуку исчезла из дома по адресу улица Миколайчука, 5 (бывшая Серафимовича). Автор доски - скульптор Анатолий Фуженко (1936-1999)", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, все необходимые заявления в правоохранительные органы было сделано, а Национальный союз кинематографистов обратилась даже к руководству МВД с просьбой сделать все, чтобы преступники были найдены. На данный момент информации о результатах поисков нет.

"Впрочем, одно ясно уже сейчас - мемориальную доску не вернуть. Надо подумать о том, как изготовить новую: или копию Фуженкового варианта, или подумать о новой доске, которая будет сделана и уже не из металла", - резюмировал С.Трымбач.