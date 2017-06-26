В Киеве похоронили убитого на "Золотых Воротах" бойца

В центре столицы на глазах у людей произошло жуткое убийство: погиб 57- летний ветеран Сергей Олейник, воевавший на Донбассе. Мужчина заступился за сына-музыканта и получил удар ножом в сердце. Вчера погибшего похоронили, подозреваемый арестован.

КОНФЛИКТ. Трагические события, шокировавшие киевлян, произошли в четверг вечером в сквере возле метро "Золотые ворота". На ул. Ярославов Вал под открытым небом на цифровом фортепиано играл для прохожих сын Сергея, Ярослав, а родители слушали его, сидя на лавочке. Кстати, парень только на минувшей неделе закончил Национальную музыкальную академию, а в свободное время он часто выступал в парке Шевченко, Оболонской набережной, Крещатике, ездил с концертами и на передовую.

Около половины девятого к Ярославу подошел агрессивный мужчина и попытался забрать деньги, которые бросали в знак благодарности за игру прохожие. Как говорят очевидцы, он стал угрожать и даже замахнулся на музыканта, но за сына заступился отец Сергей. Неизвестный удалился, а через 20 минут вернулся с ножом, внезапно подошел к Сергею и нанес два удара в грудь и живот. Мужчина погиб на месте. "Подозреваемый забежал в соседний дом. Его нашли на крыше здания, изъяли нож и одежду со следами крови", - рассказали в полиции Киева. Задержанным оказался 58-летний житель ул. Ярославов Вал. По данным правоохранителей, ранее мужчина судим не был, а соседи говорят - обычный семейный человек.

"В субботу суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права залога. В момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкоопьянения из-за чего, возможно, и произошла вспышка агрессии. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования", - говорят в прокуратуре Киева. За умышленное убийство задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

ПРОСТИЛИСЬ. Погибший Сергей Олейник в мирной жизни возглавлял Всеукраинский профсоюз работников-мигрантов. В 2015 году он добровольцем ушел на войну (позывной "Викинг"), воевал под Марьинкой, руководил разведкой. После демобилизации продолжал помогать бойцам, создал профсоюз ветеранов. Вчера днем с Сергеем попрощались в Украинском доме, а похоронили его на Берковецком кладбище. "Мой отец был героем не только на войне, когда каждый день рисковал своей жизнью, ради нашего с вами будущего... Он пережил растяжки, обстрелы из миномета, градов. Но он не пережил когда на его сына подняли руку! Папа навсегда останется для меня примером того, как нужно себя вести, куда нужно стремиться, как надо любить, и как справедливо жить. Честнее человека я никогда не видел и не знал", - написал об отце Ярослав.

Жуткая смерть бойца на Березняках

В конце прошлой недели в столице произошло еще одно смертельное происшествие с военнослужащим. На ул. Бучмы после падения с 9-го этажа погиб 37-летний боец по имени Дмитрий, который только вернулся с Востока. Побратимы мужчины и местные жители считают, что его убили, ограбили и выбросили из окна. А в полиции пока рассматривают несколько версий: несчастный случай, самоубийство, умышленное убийство, убийство по неосторожности.

"Был опрошен 52-летний хозяин квартиры, из окна которой выпал мужчина. Он пояснил, что вместе с военнослужащим распивали спиртное - сначала на улице, а потом в квартире. Военный якобы вышел в комнату, после чего оттуда раздался грохот. Окно в комнате было открыто, а гостя уже не было.

Собственник квартиры в 2007 году уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжелых телесных повреждений, три года назад освободился условно-досрочно. По месту проживания характеризуется негативно. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин. Жители Березняков сообщают, что подозреваемого уже отпустили.