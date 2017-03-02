В Киеве полиция со стрельбой остановила вооруженного угонщика маршрутки

Сегодня утром в Дарницком районе вооруженный мужчина выбросил водителя из транспортного средства и пытался уехать с места происшествия.

По данным группы dtp.kiev.ua в Facebook, вооруженный пистолетом злоумышленник угнал маршрутное такси.

Преступник открыл огонь в автомобиле, после чего всем пассажирам удалось выскочить из машины. Пуля попала в водителя общественного транспорта.

В ходе погони с преследующими нарушителя полицейскими, маршрутка протаранила сначала проезжающий мимо автомобиль, а затем и полицейскую "Ниву", прекрадившую ей движение.

В результате погони стражам порядка пришлось стрелять по колесам авто.

После 10 выстрелов маршрутку с вооруженным человеком удалось остановить. Нарушитель сбежал от полиции

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