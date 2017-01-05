В Киеве повысят температуру теплоносителей в батареях

В связи с резким снижением температуры воздуха теплоснабжающие предприятия Киева должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями, обеспечить надлежащую температуру отопления в домах, заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, температура в квартирах киевлян не должна быть ниже 18 градусов тепла.

По словам П.Пантелеева, со стороны жилищных организаций должен осуществляться постоянный контроль состояния дома и оперативное устранение возможных технических неполадок, влияющих на качество отопления. Если коммунальщики не будут исполнять свои обязанности, будут проводиться служебные проверки с дальнейшими выводами и кадровыми решениями.

"6 января в столице ожидается резкое снижение температуры ночью до 14-16°, днем - до 11-13° мороза. Ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с. 7-8 января ожидается дальнейшее похолодание: ночью 17-19° мороза, днем 7 января 15-17° и небольшой снег, 8 января 12-14° мороза, осадки не предвидятся", - напоминают в КГГА.