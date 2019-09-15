В Киеве превышены нормы загрязнения воздуха

Замеры воздуха в Киеве показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида. Столичные власти объясняют это большим количеством пожаров.

О загрязнении воздуха сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, превышение нормы зафиксировали 13 сентября.

Так, концентрация пыли составляла 0,10-0,20 мг/м.куб при максимально допустимой норме в 0,15. Концентрация диоксида серы колебалась от 0,018 до 0,126, тогда как допустимая норма - 0,50.

Показатель формальдегида - 0,003-0,015 при норме в 0,003. Превышена норма и оксида азота - 0,04-0,36 при допустимом показателе 0,04. Оксид углерода остался в пределах нормы.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что на загрязнение воздуха влияет большое количество пожаров близ города.

"За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. В сравнение с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, на экологию в Киеве, как и в других мегаполисах, влияет ряд факторов, в частности: работа промышленных предприятий, увеличение количества автомобилей, увеличение количества пожаров на территории Киевской области и тому подобное.

Напомним, в правительстве заявили о намерении пересмотреть налоги за загрязнение окружающей среды.